Дефицит исключен: эксперт о замедлении параллельного импорта в РФ

Российский рынок в условиях ограничений с высокой вероятностью адаптируется за счет новых поставщиков из Азии и Ближнего Востока, а на смену привычным западным маркам придут альтернативные бренды, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан.

«Сценарий адаптации рынка из-за замедления параллельного импорта не просто возможен, он является наиболее вероятным. Экономика обладает колоссальной гибкостью и способностью к самоорганизации в условиях ограничений. Понятие дефицита в его советском понимании сегодня практически исключено. Вакуум, который образуется при уходе или сокращении поставок одних брендов, моментально заполняется другими игроками», — подчеркнул Кырлан;

Он добавил, что уже наблюдается масштабная экспансия производителей из Азиатского региона и Ближнего Востока. Рынок переориентируется на новые торговые марки, которые предлагают сопоставимое качество при более понятной логистике.

«Трансформация торговых путей приведет к тому, что потребительский ландшафт изменится до неузнаваемости за короткий промежуток времени. Потребитель перестанет искать конкретный западный бренд и начнет выбирать из доступного ассортимента, который будет стабильно поставляться через официальные каналы новых партнеров», — рассказал финансист.

По мнению Кырлана, в долгосрочной перспективе это может привести к стабилизации цен, так как прямые поставки от новых лидеров рынка всегда дешевле и надежнее любого серого импорта.

«Таким образом, мы увидим не исчезновение товаров как таковых, а глобальное переформатирование структуры потребления, где на смену традиционным лидерам придут амбициозные игроки, готовые работать в новых реалиях без посредников и лишних рисков. Экономика просто найдет новую точку равновесия, где спрос будет удовлетворен альтернативными способами», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что параллельный импорт продукции популярных брендов в РФ может замедлиться. Причиной стало аннулирование сертификатов соответствия. Речь идет о продукции Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Bosch, Philips, автозапчастях для Volkswagen, Toyota, Nissan, а также одежде Nike, Puma и Under Armour.

