Маркетолог озвучил, что происходит с ценами в России накануне Нового года

Эксперт Азар: выгодно закупаться к Новому году нужно заранее

Перед Новым годом россиян традиционно ждет повышение цен на востребованный товар. Причем это связано не только с возросшим спросом, но и экономической ситуацией в стране, собщил РИАМО маркетолог-стратег, специалист по продажам Александр Азар.

Рост цен обусловлен сохраняющейся инфляцией, сложной международной обстановкой и перебоями в логистике, заявил он.

«По мнению некоторых предпринимателей из моего окружения, стоимость производства вещи может быть дешевле, чем ее транспортировка до склада», — рассказал эксперт.

По его словам, импорт становится дороже, а часть зарубежных товаров может задерживаться или вовсе исчезнуть с полок из-за несоответствия правилам и нормам торговли.

В основном традиционно под Новый год дорожают сезонные продукты, подарки, одежда, электроника: спрос растет, предложение ограничено, что неизбежно отражается на цене и доступности, отметил Азар.

Сейчас становятся дороже сырье, доставка, энергия, что точно отразится на бюджетах семей в условиях праздничного ажиотажа, указал маркетолог.

«Если вы хотели выгодно закупиться к Новому году, стоило это сделать заранее. В декабре цены традиционно растут, и необходимо либо планировать покупки заранее, либо быть готовыми к более высоким расходам. Главный лайфхак — посмотреть, что накануне праздников не пользуется спросом или что люди продают, чтобы высвободить деньги. Возможно, это и будет правильный запланированный подарок», — заключил Азар.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.