Чмора: импорт вина в РФ сократился в 1,5 раза

Импорт вина в Россию за десять месяцев текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 1,5 раза, заявил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора, сообщает ТАСС .

По его словам, в январе–октябре в страну было ввезено на 33% меньше продукции в натуральном выражении. Всего импорт вина за 10 месяцев этого года составил 357,7 тыс. тонн.

В 2023 году за январь–октябрь в РФ было ввезено 532,4 тыс. тонн продукции. Наибольший объем в общем импорте вин в РФ заняла продукция из Италии, Грузии, Испании.

Страны, которые считаются недружественными, потеряли разное количество процентов. А доля Грузии в импорте в РФ выросла с 17% до 25%.

По данным ФТС, экспорт российских вин увеличился на 20% за 10 месяцев 2024 года, до 1,68 тыс. тонн. В основном отечественные вина поставляют в Китай, Турцию, Абхазию.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще пить отечественный алкоголь вместо зарубежного. В 2024 году в РФ прогнозируется максимальное потребление алкоголя за последние три года — 84 млн дал.