Число самозанятых в России выросло до 15,9 млн человек

В России за год число самозанятых увеличилось на 24,9% — до 15,91 млн человек. Рост связан с простотой регистрации и льготными условиями режима, сообщает Газета.ru .

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что за год количество самозанятых выросло с 12,74 млн до 15,91 млн человек.

«Если сравнивать показатели за три года, рост оказывается еще более заметным. По состоянию на 28 февраля 2023 года в России было зарегистрировано 6,99 млн самозанятых, а к 28 февраля 2026 года их число увеличилось в 2,28 раза и достигло 15,91 млн. Такая динамика во многом связана с простотой регистрации: оформить статус самозанятого можно дистанционно через приложение «Мой налог», — отметил Балынин.

Экономист прогнозирует дальнейший рост: к концу 2026 года показатель может приблизиться к 18 млн, в 2027 году превысить 20 млн, а к завершению эксперимента в 2028 году — достичь 22–23 млн человек.

Режим налога на профессиональный доход действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В этот период ставки и предельный доход в 2,4 млн рублей повышаться не могут. Ставка составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями и ИП.

Наиболее активно режим применяют в строительстве и ремонте, пассажирских перевозках, при продаже собственной продукции и сдаче жилья. Самозанятым запрещено торговать подакцизными товарами, добывать полезные ископаемые, а с 2025 года — заниматься майнингом и операциями с цифровой валютой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.