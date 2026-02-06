Будем голодать: цены на огурцы будут лететь вверх с космической скоростью

Огурцы могут продолжить дорожать в феврале, хотя темпы роста цен уже не будут такими стремительными, как в январе. За первый месяц текущего года их стоимость выросла на 40%, а помидоры вообще подешевели, сообщает URA.RU .

Согласно данным Росстата, с 27 января по 2 февраля стоимость овощей и фруктов увеличилась на 2,1%. Это в 10 раз превышает общий показатель инфляции за тот же период, который составил +0,2%. Особенно заметно подорожали огурцы — их цена возросла на 6,3%. В то же время рост цен на томаты замедлился и составил +1,1%.

С 1 по 12 января стоимость огурцов и помидоров в России увеличилась на 21,3% и 13,6% соответственно. В период с 13 по 19 января цены на огурцы поднялись на 6%, а на помидоры — на 3,3%. С 20 по 26 января цены на эти овощи выросли на 4,6% и 1,8% соответственно. Так, с начала 2026 года цены на огурцы выросли более чем на 40%, а помидоры подорожали примерно на 20%.

По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, В конце января средняя цена на огурцы на розничном рынке достигала 300,1 рубля за 1 кг. К этому времени их стоимость выросла на 34,2% по сравнению с уровнем конца декабря. При этом годовой прирост составил лишь 1,8%.

Как отметил депутат Госдумы, президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников, несмотря на внушительную сезонную динамику, цены на тепличные овощи почти не изменились год к году. Зимой стоимость этих продуктов традиционно резко возрастает. Причиной дополнительного подорожания огурцов стала холодная и снежная зима.

«В структуре себестоимости производства тепличных овощей энергоресурсы — тепло и электричество — занимают 45-50%. Из-за погоды затраты на досветку и обогрев в этом году намного выше», — сказал Депутат Госдумы.

Особенность текущей зимы заключается в том, что цены на огурцы растут значительно быстрее, чем на помидоры. Это явление обусловлено укреплением рубля, заключил Ситников.

Ранее стало известно, что потребителей в России ждет неприятный сюрприз на овощных прилавках. Цены на огурцы продолжают демонстрировать стремительный, почти шоковый рост.

