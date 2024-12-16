Брынзодел и купажист: раскрыты самые высокие зарплаты мигрантов в России

Председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты, брынзодел и купажист по чаю попали в число самых высокооплачиваемых профессий для мигрантов в России в следующем году, сообщает РБК .

По данным приказа Минтруда «Об утверждении перечня профессий для привлечения иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, на 2025 год», в рамках общероссийской квоты на привлечение мигрантов будет выдано около 235 тыс. разрешений на работу. В текущем году показатель составлял 155,9 тыс. разрешений.

Квоты распространяются исключительно на иностранных граждан, которые въезжают в страну по визе. Наиболее часто данным механизмом привлекают специалистов из Китая, Турции, Сербии, Индии и Вьетнама. Жители стран-участников Евразийского экономического союза, а также граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии могут работать в России в безвизовом порядке.

Согласно данным ведомства, самая высокая предполагаемая заработная плата для иностранных работников составляет 380 тыс. рублей в месяц. Речь идет о должности председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты.

На второй строчке расположились менеджеры компании «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова, которым предлагают зарплату в размере 275 тыс. рублей. Следом идут спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» с зарплатой 250 тыс. рублей, брынзодел — 230 тыс. рублей, бланшировщик в сети загородных отелей «Яхонты» и т. д.

При этом уровень 100 тыс. рублей превышает чуть менее 100 предложений. Около 50% вакансий для работников с визовым режимом предполагают доход менее 60 тысяч рублей в месяц. Однако есть и два десятка предложений с зарплатой всего 20–25 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в 2025 году россиянам станет доступна возможность единовременно получить до 412 тыс. рублей своих пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года.