Стало известно, кто сможет получить до 412 тыс руб пенсионных накоплений

Россияне смогут получить до 412 тыс руб из пенсионных накоплений в 2025 году

В 2025 году россиянам станет доступна возможность единовременно получить до 412 тысяч рублей своих пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, что подтвердили в Минтруде. Сумма, которую можно забрать за раз, будет увеличена на 17% по сравнению с текущим годом, сообщает газета «Известия» .

Каждый гражданин может либо получить всю сумму единовременно (при условии, что его накопления не превышают установленный порог), либо выбрать вариант ежемесячной доплаты к пенсии.

С 2024 года максимальная сумма, доступная для единовременной выплаты, повысилась до 351 тыс. рублей. Такой расчет стал возможен благодаря новой методике определения выплат.

До июля 2024 года сумма рассчитывалась как 5% от пенсии, а после — 10% от прожиточного минимума пенсионера. Эксперты подсчитали, что в 2024 году порог будет составлять 351 тыс. рублей, учитывая ожидаемый срок дожития и федеральный ПМП.

В 2025 году ПМП вырастет до 15,3 тыс. рублей, а срок дожития — до 270 месяцев, что позволит установить новый порог в 412 тыс. рублей. Право на выплаты имеют граждане 1967 года рождения и моложе, которые работали в период с 2002 по 2013 годы.

По оценкам, в 2025 году 713 тыс. россиян смогут получить единовременные выплаты, но средняя сумма составит лишь 63 тыс. рублей из-за невысоких накоплений. Для тех, у кого суммы превышают порог, предусмотрены и ежемесячные дополнительные выплаты, ожидаемые на уровне 1,4 тыс. рублей в месяц. Это изменение касается около 126 тыс. граждан.