Брынцалов: в Подмосковье с 1 сентября прекратят продажу алкоголя во дворах МКД

С 1 сентября продажу алкогольных напитков запретят розничным магазинам, расположенным во дворах жилых домов в Московской области. Соответствующий закон Мособлдума приняла еще весной, напомнил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. Об этом сообщает РИА Новости .

Вскоре в Подмосковье начнут действовать новые правила продажи алкогольных напитков в магазинах и объектах общественного питания. С 1 сентября в Московской области запретят продавать спиртное во дворах жилых домов.

Брынцалов добавил, что после 1 сентября выдавать лицензию на розничную торговлю горячительными напитками будут тем магазинам, у которых вход расположен со стороны улицы и не далее 30 м от края дороги. Если у магазина уже имеется лицензия, то он сможет работать до завершения ее действия.

При этом новые правила не затронут пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.

Кафе, барам и другим точкам общепита, размещенным в многоквартирных домах, будет нельзя продавать алкоголь с 23:00 до 08:00. Но есть и исключение — рестораны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 8:00», — сказал Воробьев.