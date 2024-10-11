Брокерам одобрили сделки II этапа обмена замороженных активов россиян с Западом

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11 октября завершились расчеты в рамках второго этапа обмена замороженных активов россиян с Западом. Крупные брокеры получили реестры одобренных сделок, сообщает РБК .

В начале сентября «Инвестиционная палата» опубликовала параметры второго этапа обмена замороженными активами. Новые заявки на продажу бумаг инвесторы не подавали, но могли снять ранее поданные неисполненные поручения.

Второй раунд выкупа уже состоялся. В пятницу ряд брокеров получил от «Инвестпалаты» архивы с одобренными сделками. Клиенты начали получать свои средства. Отмечается, что объем выкупа во втором раунде уменьшился по сравнению с первым.

Первый этап обмена замороженными активами начался 25 марта и завершился 12 августа. В рамках него россиянам удалось продать иностранным инвесторам ценные бумаги на 8,1 млрд рублей.