Брокер БКС возобновит ввод и вывод китайских юаней

В БКС возобновят возможность ввода и вывода китайских юаней на брокерских счетах. Эти операции можно будет совершать с 13 сентября, сообщается на сайте « БКС Экспресс ».

Кроме того, с пятницы на всех тарифах брокер вводит комиссию за исполнение поручения на вывод валюты КНР с брокерского счета на любой банковский счет. Она составит 4% от суммы вывода.

Брокер БКС вводил ограничения на операции с валютой с 13 августа. В тот же момент появились сообщения об усложнении расчетов в юанях между участниками биржевых торгов.

Также ранее БКС временно приостановил ввод и вывод средств в казахстанских тенге с брокерских счетов. Это произошло 15 июля.