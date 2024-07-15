Брокер БКС приостановил ввод и вывод средств в тенге

БКС с 15 июля временно приостанавливает возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе на реквизиты БКС Банка. Это связано с усложнением расчетов и ростом времени при выводе или вводе валюты, сообщает «БКС Экспресс».

Также брокер приостановил ввод казахстанских тенге со счетов внешних банков и БКС Банка. Ограничений на биржевую торговлю при этом не будет.

Новые ограничения не касаются БКС Банка. Клиенты все так же могут проводить операции с тенге.

Помимо этого, клиенты могут сконвертировать тенге в другую доступную валюту и вывести на счет в БКС Банк.