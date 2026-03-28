Бренд Blinovskaya выставлен на продажу ради погашения долга «королевы марафонов»

Товарный знак Blinovskaya выставлен на продажу с целью погашения налоговой задолженности блогера Елены Блиновской, которая отбывает наказание в колонии общего режима. Центральным лотом стал знаменитый «Марафон желаний», сообщает Mash .

44-летняя блогерша Елена Блиновская, признанная банкротом, не в состоянии вернуть кредит на сумму 269 миллионов рублей, а также выплатить оставшиеся 179 тысяч рублей в ФНС.

По данным источников, для покрытия долгов планируют продать сразу 8 товарных знаков, включая бренд Blinovskaya, а также «Марафон предназначений» и «Марафон отношений». Ранее инфлюенсер получала с этих проектов свыше миллиарда рублей ежегодно.

В настоящее время бывшая звезда соцсетей отбывает наказание в колонии общего режима и сможет освободиться лишь в 2028 году.

Ранее сообщалось, что, находясь в колонии, Блиновская попала в лазарет с воспалением легких. Позднее ее адвокат Наталия Сальникова опровергла госпитализацию доверительницы.

