Большинство итальянских компаний осталось работать в России

Президент Итало-Российской торговой палаты и основатель «Делимобиля» Винченцо Трани заявил, что после 2022 года только 30% итальянских компаний покинули Россию. Большинство из них продолжили работу в стране, сообщает РБК .

Трани вспомнил, как в 2022 году западные компании стали массово покидать российский рынок из-за введенных санкций. На тот момент итальянские компании затруднялись в принятии решения и пытались затянуть ответ.

«В итоге около 30% наших компаний ушли с российского рынка, 70% остались», — рассказал Трани.

Решение уйти приняли в основном те, у кого небольшой бизнес. При этом те 70%, которые приняли решение остаться, страдают. Многие до сих пор сомневаются в своем выборе.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров считает, что возвращение западных компаний на отечественный рынок допустимо, если это повысит конкуренцию. В середине мая СМИ писали, что Zara может вернуться в Россию после 2027 года, но скорее всего это произойдет в 2029 году. IKEA не планирует возвращаться в РФ в ближайшем будущем.