Мантуров: возвращение западных компаний допустимо, если повысится конкуренция

Первый вице-премьер России Денис Мантуров считает, что возвращение западных компаний на отечественный рынок допустимо, если это повысит конкуренцию, сообщает ТАСС .

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», — сказал Денис Мантуров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее глава государства Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией» заявлял, что в стране будут ориентироваться на национальные интересы при решении вопроса о возвращении ушедших из РФ брендов.

В середине мая СМИ писали, что компания Zara может вернуться на российский рынок после 2027 года, но скорее всего это произойдет в 2029 году. IKEA не планирует возвращаться в РФ в ближайшем будущем.