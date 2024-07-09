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Болгария подала иск на 400 млн евро к «Газпрому»

Болгарский государственный газовый дистрибутор Bulgargaz хочет взыскать 400 млн евро с «Газпрома» за прекращение поставок газа в 2022 году, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на болгарские СМИ.

8 июля болгарская компания подала соответствующий иск в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.

До этого Bulgargaz уже сообщала, что собирается получить компенсацию от «Газпрома» на личных переговорах. Но они не увенчались успехом.

В 2022 году в РФ был введен новый порядок оплаты газа, поставляемого зарубежным компаниям. Согласно указу российского президента, иностранные контрагенты должны оплачивать поставки только в рублях.

Для этого «Газпром» открыл специальные счета. В Болгарии отказались от такой системы оплаты, поэтому поставки туда прекратились.

Ранее стало известно, что экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу вырос на 27% за полгода. Только в июне зафиксирован рост поставок до 2,5 млрд кубометров.