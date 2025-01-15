Более 70 млрд руб инвестиций сохранил бизнес Подмосковья в прошлом году

Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья за 2024 год составил почти 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За 2024 год Штаб по защите бизнеса при Мининвесте, куда поступают вопросы из системы ЦУР „Бизнес“, требующие комплексных решений, отработал более 200 обращений предпринимателей. Экономический эффект в результате решения этих вопросов составил 3,44 млрд рублей. Найденные Штабом решения позволили сохранить в регионе 70 млрд рублей инвестиций», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, компания «МолоПак» при поддержке штаба нашла решение вопроса по газоснабжению. Предприятие выпускает асептическую упаковку из картона. В рамках программы по импортозамещению компания реализует инвестиционный проект по строительству новых промышленно-производственных зданий в округе Чехов. Для льготного выкупа земельного участка необходимо выполнить условие по запуску производства в срок до IV квартала 2025 года, для чего необходимо максимально оперативно обеспечить газоснабжение. Заявитель обратился в Штаб с запросом на сокращение стандартизированных сроков технологического присоединения. По итогам проведения заседания Штаба с АО «Мособлгаз» была достигнута договоренность о сокращении сроков с 730 до 480 дней и составлена дорожная карта со сроком техприсоединения на IV квартал.

Производитель ингредиентов для пищевой продукции компания «Колви» обратился в ЦУР «Бизнес» за помощью при реализации инвестиционного проекта в округе Щелково. Выбранный земельный участок для получения разрешения на строительство необходимо было исключить из санитарно-охранной зоны. К решению вопроса были привлечены специалисты Администрации г. о. Щелково, Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и Центра содействия строительству при Правительстве Подмосковья. Совместными усилиями было обеспечено изменение границ санитарно-охранной зоны, что позволит реализовать проект с объемом инвестиций в 2 млрд рублей. На данный момент завершена экспертиза проектной документации и инвестору выдано разрешение на строительство.

Зампред Зиновьева также рассказала об основных темах вопросов, которые решил Штаб по защите бизнеса в 2024 году. Так, большая часть вопросов касалась технологического присоединения к сетям. На втором месте — вопросы по земле и недвижимости, а на третьем — вопросы по открытию и ведению предпринимательской деятельности.

ЦУР «Бизнес» работает в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье. Предприниматели могут обратиться с вопросом или за решением проблемной ситуации через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья (https://invest.mosreg.ru/), приемную Правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес (https://dobrodel.mosreg.ru/), почту Губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Портал обратной связи.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.