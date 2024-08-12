Талантливые и эмоциональные: чем левши отличаются от правшей и нужно ли им переучиваться

В материале РИАМО рассказываем, какие таланты есть у левшей и как им приходится приспосабливаться к праворукому миру.

О людях, владеющих левой рукой лучше, чем правой, до сих пор рассказывают легенды: якобы они талантливее, больше подвержены различным неврологическим заболеваниям. Более того, во многих религиях левая сторона считается «плохой». Кто такие левши и действительно ли они сильно отличаются от правшей?

Почему кто-то правша, а кто-то — левша

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Несмотря на то, что в современном мире левша давно перестал быть чем-то удивительным, исследования этой темы продолжаются. До 1970 года особенности левшей особо не изучали. Выдвигались разные гипотезы. Ученые предполагали, что левшами становятся из-за родовых травм или из-за работы гормонов — во время беременности тестостерон может нарушать развитие мозга. Да и статистика говорила о том, что у левшей чаще встречаются некоторые неврологические, психические расстройства и даже аутоиммунные заболевания.

Детский врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко объясняет, что есть две наиболее научно-обоснованные — наследственная теория и компенсаторная.

«Наследственная объясняет рождение левши тем, какой рукой лучше владели его родители. Если оба правши, то ребенок будет левшой только с вероятностью 2%. Если левша только один, то вероятность вырастает до 17%. А если оба лучше владели левой рукой, то у них родится тоже левша с вероятностью уже 46%» Наталья Степаненко Детский врач-невролог

А вот согласно компенсаторной теории, леворукость становится следствием поражения левой части мозга, которая отвечает как раз за правую половину тела. В этом случае мозгу приходится адаптироваться и компенсировать это поражение за счет развития правого полушария, которое и приводит к тому, что левая часть тела становится ведущей.

Очевидно одно — владение левой стороной тела лучше, чем правой, связано с работой нервной системы, а именно головного мозга. Считается, что у правшей доминирует левое полушарие, а у левшей — правое. На самом деле этот вопрос изучен недостаточно и вопросов еще много. Например, очевидно, что не все правши прислушиваются только к разуму, а все левши обладают творческими способностями. Понятно только, что разница в реакциях нервной системы есть, а вот насколько эта разница между правшами и левшами большая, науке еще предстоит выяснить.

Особенности левшей

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К психологическим особенностям левшей Наталья Степаненко относит эмоциональность, высокие художественные способности и музыкальный слух.

«У левшей развито абстрактное мышление, и они могут делать сразу несколько дел одновременно. Некоторые исследователи отмечали положительную зависимость интеллектуальных способностей, в том числе технических, от леворукости» Наталья Степаненко Детский врач-невролог

Долгое время леворукость воспринималась негативно, что осталось в культуре. Существует поговорка «встать с левой ноги», в исламе левая сторона считается «нечистой», наши предки левую сторону считали дьявольской, да и до сих пор понятие «левое» означает что-то ложное и некачественное. Поэтому леворукость воспринимали как болезнь, а до 1985 года левшей переучивали, чем многие исследователи объясняли то, что левши более склонны к неврозам и депрессивным состояниям.

Репетитор и кандидат филологических наук Татьяна Воронцова отмечает, что в современном обществе, напротив, левшам стали приписывать таланты и даже гениальность.

«Науке об этом ничего не известно: академических исследований о соотношении правшей и левшей среди гениев нет. При этом популяризация мнения об особенности леворуких людей чудесным способом совпала с развитием такого коммерческого направления, как товары для левшей, стимулируя спрос», — отмечает эксперт.

Действительно среди великих людей были и есть левши, но и правшей среди них немало.

Леворукость — ограниченное понятие

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Татьяна Воронцова отмечает, что в бытовом понимании левши — это люди, у которых левая рука доминирует над правой. На самом деле это является ограниченным понятием.

«Если говорить научным языком, левшество — это функциональная асимметрия, связанная с особенностями работы головного мозга. У абсолютного левши ведущей является не только левая рука, но и левая нога, он лучше слышит левым ухом, его прицельный глаз — левый» Татьяна Воронцова Филолог

И добавляет, что абсолютных левшей очень мало. Еще в начале ХХ века, в 1910 году, ученые обнаружили, что у двух третей леворуких ведущим является правый глаз, а в 1990-х годах было выявлено, что те или иные проявления левшества есть более чем у половины праворуких — вне зависимости от того, переучивали их в детстве на правую руку или нет.

Так, есть люди, которые пишут правой рукой, но по мячу бьют только левой ногой. У тех, кто пишет правой рукой, левая может быть ударной, она может обладать большей скоростью реакции. Ведущим может быть и левый глаз. Поэтому делить людей четко на правшей и левшей не совсем правильно, так как есть множество исключений.

Наталья Степаненко отмечает, что ребенок уже в младенческом возрасте может отдавать явное предпочтение той или иной руке, но все же чаще это происходит ближе к трем годам. Можно проверить, какая сторона тела у ребенка ведущая — дать ему ряд задач и посмотреть, какой рукой он будет расчесываться, брать карандаш, пинать мяч, к какому уху будет прикладывать часы и так далее.

«Если в пяти или более случаев ребенок использует левую часть тела (руку, глаз, ухо), то скорее всего он левша. Если одинаково хорошо владеет обеими руками, то ребенок может быть амбидекстером», — рассказывает врач.

Нужно ли переучивать левшу

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Сегодня левшей уже никто не переучивает. Более того, к левшам специалисты рекомендуют относиться терпимо, так как эти люди часто эмоциональны и вспыльчивы. При этом левшам по-прежнему нужно привыкать к праворукому миру, несмотря на наличие товаров, адаптированных под левую руку.

«Особые ручки, ножницы, клавиатуры и открывалки, безусловно, делают жизнь левшей более комфортной, однако создать для себя идеальный „левый“ мир не получится. Мы должны понимать, что уклад жизни, обычаи, условия труда и быта человечества складывались веками по единому образцу, в котором стихийно учитывалась только правая асимметрия. Чтобы адаптироваться в обыденной жизни, левше в любом случае приходится во многом подавлять левостороннюю активность и воспитывать в себе правосторонний тип поведения», — говорит Татьяна Воронцова.

Все эксперты сходятся во мнении, что переучивать левшу не нужно. При этом Татьяна Воронцова отмечает, что, обучаясь действовать правой рукой, маленький левша не переучивается в буквальном смысле этого слова. Он просто развивает моторику не ведущей, более слабой руки. Это требует постоянного самоконтроля и напряжения. Для многих дошкольников и младших школьников такая нагрузка на формирующийся организм является чрезмерной.

«Ребенок „запаздывает“, „подвисает“, нервничает, излишне раздражается или утомляется… Именно поэтому большинство специалистов сегодня выступает против того, чтобы учить леворуких детей писать правой, ведь в состоянии утомления или при стрессовой ситуации, когда контроль снижается, левша все равно переходит на естественный для себя тип поведения. В то же время в более старшем возрасте развитие мелкой моторики не ведущей руки способствует развитию нейронных связей и стимулирует когнитивные процессы», — резюмирует эксперт.