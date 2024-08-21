Более 1 700 лифтов выпустили в Подмосковье за полгода

Серпуховской лифтостроительный завод за первое полугодие 2024 года произвел более 1 700 лифтов, которые в дальнейшем были установлены в крупных деловых комплексах, отелях, общественных центрах и многоэтажных зданиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«65% продукции предприятия было выпущено для проектов частных строительных компаний, а остальные 35% — для капитального ремонта многоквартирных домов. До конца 2024 года СЛЗ планирует выпустить еще 1 800 лифтов. В ближайшей перспективе завод планирует выйти на мощность в 10 000 лифтов ежегодно. После масштабной модернизации в 2022 году, инвестиции в которую составили более 2 млрд рублей, завод стал эффективной производственной площадкой, оснащенной не только высокотехнологичным уникальным оборудованием, но и самой высокой испытательной башней в Европе», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В настоящее время завод производит лифты широкой ценовой категории — от серийных моделей до бизнес-класса. Отличительной особенностью завода является специализация на производстве лифтов повышенного комфорта. В 2023 году стартовал проект по созданию интерактивного лифта. Умные опции, а также уникальные дизайнерские решения разработали совместно студия Артемия Лебедева и проектировщики предприятия. Это первая отечественная разработка лифтовой техники следующего поколения, которая управляется искусственным интеллектом и технологиями интернет-вещей (IoT).

«Мы ориентированы на производство лифтов, способных стать одним из главных элементов территории комфорта и безопасности. Первое полугодие стало очень продуктивным для нашего предприятия. Мы заключали новые контракты, нанимали и обучали работников, производили комфортные кабины для уникальных урбанистических проектов и для фондов капитального ремонта. Эти шесть месяцев показали, что для нас вполне реально достичь намеченной амбиционной цели — выпустить 3 500 лифтов по итогам года», — отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

Предприятие принимает участие в реализации крупных урбанических проектов. Наиболее тесно завод сотрудничает с ГК «Садовое кольцо», ГК «Самолет», ГК «Гранель» и целым рядом крупных региональных компаний –«ЮгСтройИнвест» (Ставрополь), «Догма» (Краснодар), «Кошелев» (Самара), «Монострой» (Владимир) и другими.

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