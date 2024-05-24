Богатые россияне перестали доверять европейским банкам и вернули богатство в РФ

Аналитики компании Frank RG сообщили, что доля богатых россиян, которые выбирают европейские страны для хранения своего богатства, сократилась до 11%, пишет РИА Новости .

Большинство россиян, утратив доверие к европейским регуляторам, перевели свои средства на территорию родной страны. По итогам 2023 года в России количество клиентов с капиталом от 100 миллионов рублей выросло на 50%, чем с аналогичным периодом 2022 года.

Объем средств богатых граждан внутри страны увеличился на 62%. В деньгах это 13,1 триллиона рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 8,1 триллиона рублей.

Год назад доля богатых россиян, хранящих деньги в ЕС и Великобритании составляла 20%, а теперь лишь 11%. В Швейцарии этот же показатель упал с 20% до 6%, а в США — с 5% до 3%.

Ранее Европейский центробанк потребовал ускоренных действий от иностранных регуляторов по уходу с российского рынка. Уже к июню банки должны предоставить стратегию действий, направленных на вышеуказанный результат.