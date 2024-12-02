сегодня в 17:15

Bloomberg: владелец водки «Столичная» подал на банкротство в США из-за долгов

Компания Stoli Group (USA) LLC, которая является американским подразделением Stoli Group*, владеющего правами на бренды водок «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), подала на банкротство в США из-за долгов, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Активы компании составляют более 100 млн долларов. При этом ее долговые обязательства оценили в 50-100 млн долларов.

Отмечается, что компания подала заявление о банкротстве по главе 11 кодекса о банкротстве США. Согласно ей, подразделение может продолжать работу, пока разрабатывает план расчетов с кредиторами. Бумагу направили в один из судов Техаса.

Компания-производитель алкоголя Stoli Group* принадлежит российскому водочному олигарху Юрию Шефлеру, который покинул РФ. Миллиардер занимает 86-е место в рейтинге Forbes за 2024 год.

Ранее заводы водочного магната арестовали в России. Затем его бизнес обратили в доход государства.

*Признана запрещенным в РФ экстремистским объединением.