Bloomberg: Трамп запросит рекордные 1,01 трлн долларов на нацбезопасность

сегодня в 12:03

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен запросить у американского конгресса рекордные 1,01 трлн долларов на национальную безопасность в текущем финансовом году, сообщает агентство Bloomberg .

Средства будут использованы для улучшения системы противоракетной защиты Golden Dome, обновления судостроительных технологий и инфраструктуры в сфере ядерной энергетики.

Кроме того, в бюджете заложено увеличение зарплаты американских военнослужащих на 3,8%.

Накануне американский телеканал Fox News сообщил, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинули свои посты. Отстранение Уолтца и его зама связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal.