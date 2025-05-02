Bloomberg: Трамп запросит рекордные 1,01 трлн долларов на нацбезопасность
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен запросить у американского конгресса рекордные 1,01 трлн долларов на национальную безопасность в текущем финансовом году, сообщает агентство Bloomberg.
Средства будут использованы для улучшения системы противоракетной защиты Golden Dome, обновления судостроительных технологий и инфраструктуры в сфере ядерной энергетики.
Кроме того, в бюджете заложено увеличение зарплаты американских военнослужащих на 3,8%.
Накануне американский телеканал Fox News сообщил, что советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинули свои посты. Отстранение Уолтца и его зама связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal.