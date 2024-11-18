Bloomberg: Франция импортировала рекордные объемы газа из России

В 2024 году Франция импортировала рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает ТАСС .

Как пишет Bloomberg, страна приобрела импортировала больше российского голубого топлива, чем за любой другой год с начала поставок в 2018 году. Очень сильно увеличились поставки на терминал в Дюнкерке.

При этом неизвестно, сколько газа из РФ, поставляемого во Францию, на самом деле потребляется в стране. После регазификации и поступления в сеть голубое топливо свободно перемещается в другие государства ЕС.

Ранее данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показали, что Европа активно расходует газ из подземных хранилищ (ПХГ) из-за начавшегося в регионе похолодания.