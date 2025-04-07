Биткоин подешевел на 25% после подорожания до 100 000 долларов

Курс криптовалюты Bitcoin в моменте понижался ниже 75 000 долларов, свидетельствуют данные криптобиржи Binance на утро 7 апреля. Еще в декабре 2024 цена биткоина била рекорды и превышала 100 000 долларов.

Стоимость «битка» стремительно падает на фоне глобального ухода трейдеров от риска, сообщали СМИ. Ранее цены на нефть снизились более чем на 3,5%, азиатские биржи обрушались, а фьючерсы на ключевые фондовые индексы США падали в районе 6%.

Курс биткоина рос в ноябре 2024 на фоне выборов президента США, которые впоследствии выиграл Дональд Трамп. Тогда эта криптовалюта рекордно подорожала до 80 000 долларов, в декабре — уже до 100 000 долларов.

Однако с февраля 2025 года биткоин начал дешеветь на фоне сообщений о введении американских импортных пошлин для Мексики и Канады. Позже США ввели «взаимные» пошлины и для других стран, однако России в этом списке не было.