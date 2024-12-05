Курс биткоина установил новый рекорд, превысив 100 тысяч долларов

сегодня в 09:20

Впервые в истории курс биткоина превысил 100 тысяч долларов. По данным Coindesk, утром в четверг его стоимость выросла на 4,5% до 103 489 долларов, сообщает « Интерфакс ».

Биткоин подорожал в 1,5 раза с выборов президента США в ноябре, на которых победил Дональд Трамп.

В последнее время на криптовалюту повлияли новости о том, что избранный президент Штатов планирует сделать главой комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пола Аткинса. Он известен тем, что является сторонником криптовалют.

По данным MarketWatch, общая капитализация всех биткоинов в обращении составляет 2,04 трлн долларов.