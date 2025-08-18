Биржевые котировки газа в Европе достигли минимального уровня за 2025 год

В Европе рухнули цены на газ на фоне ожиданий переговоров между США и Украиной

18 августа стоимость сентябрьских фьючерсов на газ на TTF (Нидерланды), крупнейшем европейском хабе, уменьшилась на 1,9%, достигнув отметки в 30,43 евро за мегаватт-час, что эквивалентно примерно 372 долларам за тысячу кубометров, сообщает «Царьград» .

Это не первое снижение стоимости: на прошлой неделе наблюдалась аналогичная реакция рынка, вызванная новостями о встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. Тогда газовые фьючерсы потеряли почти 10% от своей стоимости с начала месяца, приблизившись к самому низкому уровню с июля 2024 года.

Если в феврале 2025 года цена превышала 630 долларов за тысячу кубометров, то на данный момент она снизилась более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями зимой.

Аналитики объясняют такую динамику тем, что участники торгов учитывают в ценах вероятность позитивных изменений в дипломатическом процессе по урегулированию украинского конфликта. Потенциальное перемирие или смягчение санкций в отношении российского газа может привести к увеличению его поставок на рынок и снижению напряжения в Европе, которая с 2022 года активно диверсифицировала поставки за счет США и Катара.

Научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова подчеркнула, что дипломатические сигналы важны, однако пока нет оснований полагать, что встречи на Аляске или переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским приведут к каким-либо изменениям реальных поставок в Европу.

До 2022 года Россия обеспечивала около половины газового импорта в ЕС (45%), в настоящее время ее доля сократилась до 19%. Официальная позиция Брюсселя заключается в полном отказе от российских энергоресурсов к 2027 году, однако в условиях роста глобальной нестабильности рынок остро реагирует на любые намеки на смягчение энергетической политики.