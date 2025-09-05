Банковские операции с золотом могут освободить от уплаты НДС

Минфин подготовил законопроект, который освободит от НДС операции банков с драгоценными металлами. Документ планируют внести в Госдуму, сообщает « Коммерсант ».

Если законопроект примут, то будут внесены поправки в статью 149 части 2 НК РФ. Таким образом, банковские операции по выплате процентов по вкладам в драгоценных металлах и выдаче займов в них, купленных у третьих лиц, освободят от уплаты НДС.

Управляющий партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев сказал, что от НДС не будут освобождены проценты, если их начисляют в драгметалле.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что золото длительное время было наиболее доходным активом. Однако в 2025 году оно уступило место ОФЗ и корпоративным облигациям.