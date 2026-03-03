Банки предложили усложнить россиянам снятие наличных с карты

Российские банки предложили наделить своих сотрудников полномочиями останавливать операции клиентов по снятию наличных. Такое решение может быть принято с целью ввести период охлаждения, чтобы россияне не успели лишиться денег под воздействием мошенников, сообщает газета «Известия» .

О введении такого механизма на Уральском форуме заявляли представители Т-Банка и «Сбера». Речь идет о снятии наличных в отделениях и кассах банков. Многие другие банки, а также Национальная система платежных карт (НСП) и правоохранительные органы поддержали эту идею.

Главная задача нововведения — убедиться, что человек не находится под влиянием посторонних лиц, когда снимает деньги с карты. В отделениях нет лимита на снятие наличных, поэтому потери ничем не ограничены. Мошенники все чаще переходят на подобные схемы.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров отметил, что под антифрод-процедуры могут попасть и добропорядочные граждане. Такие ограничения могут создать определенные трудности для них.

По словам Уварова, к таким процедурам, в том числе к применению периода охлаждения на выдачу наличных в банке, стоить относиться с аккуратностью, так как они являются достаточно серьезной мерой, которая может затруднить жизнь простым гражданам. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться с правоохранителями.

