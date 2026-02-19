ЦБ и правоохранители обсудят введение антифрод-мер при выдаче наличных в кассах

Банк России обсудит с правоохранителями введение антифрод-процедур при выдаче наличных в кассах. В ЦБ считают, что к использованию данных мер нужно подходить аккуратно, сообщает ТАСС .

Директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров отметил, что под антифрод-процедуры могут попасть и добропорядочные граждане. Такие ограничения могут создать определенные трудности для них.

По словам Уварова, к таким процедурам, в том числе к применению периода охлаждения на выдачу наличных в банке, стоить относиться с аккуратностью, так как они являются достаточно серьезной мерой, которая может затруднить жизнь простым гражданам. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться с правоохранителями.

Уваров также отметил, что многие банки привлекают офицеров безопасности или четко понимают, когда человек находится под воздействием мошенников, по разным признакам, но «унифицировать их будет сложно».

Ранее Минфин разработал законопроект, согласно которому предлагается ограничить внесение физлицами наличных на счет через банкоматы суммой, не превышающей 1 миллион рублей в месяц.

