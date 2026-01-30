Минфин хочет ограничить пополнение счетов наличными 1 миллионом рублей

Минфин разработал законопроект, согласно которому предлагается ограничить внесение физлицами наличных на счет через банкоматы суммой, не превышающей 1 миллион рублей в месяц, сообщает «Интерфакс» .

Инициатива входит в план мероприятий по «обелению» экономики, который был одобрен правительством РФ. Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности (N17-ФЗ).

В середине января документ был направлен Банку России и Росфинмониторингу на согласование. Нововведения в случае принятия потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов.

Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. Авторы проекта считают, что из-за этого в безналичный оборот могут вводиться деньги с неустановленным происхождением.

Ранее депутаты предложили увеличить размер социального налогового вычета. Документом предлагается поднять его с нынешних 150 тысяч рублей до 360 тысяч рублей в год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.