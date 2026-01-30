Депутаты предложили увеличить размер социального налогового вычета

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым внесла в Госдуму межфракционный законопроект об увеличении социального налогового вычета, сообщает ТАСС .

Документом предлагается поднять его предельный размер с нынешних 150 тысяч рублей до 360 тысяч рублей в год. Изменения планируется внести в статью 219 Налогового кодекса РФ.

Как пояснил Нилов, инициатива призвана «усовершенствовать механизм налоговых соцвычетов» и расширить их направления.

«Лечение, стоматология, медикаменты, обучение, спорт, пенсионные накопления, страхование — все эти направления актуальны для наших семей, и они активно пользуются возможностью компенсировать часть затрат», — отметил он. Одним из новых направлений может стать компенсация расходов на отдых и оздоровление детей.

Соавтор проекта, депутат Дмитрий Гусев, подчеркнул, что расходы на здоровье и отдых детей становятся все более существенными для семейного бюджета. «Увеличение социального налогового вычета — это реальный, понятный и адресный инструмент поддержки граждан», — заявил он.

Параллельно с 1 февраля вступают в силу изменения в правилах выдачи льготной «семейной ипотеки». Теперь супруги в обязательном порядке должны выступать созаемщиками, что исключает возможность получения двумя отдельными кредитами по льготной ставке. По оценкам экспертов, это может привести к временному снижению спроса на программу, но повысит адресность господдержки для действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий семей.

