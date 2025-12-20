Банки Армении и Сербии начали приостанавливать транзакции россиян

сегодня в 17:12

Банки ряда стран ввели более строгие требования для операций с клиентами, имеющими отношение к РФ. Это произошло после того как Европейский союз добавил Россию в перечень государств с повышенным риском отмывания денежных средств, сообщает РБК .

Юристы и финансовые консультанты утверждают, что кредитные организации Армении и Сербии начали приостанавливать операции россиян.

Помимо этого, в банках Таджикистана, Казахстана и Омана ужесточили контроль за счетами граждан и организаций, имеющих отношение к России.

В начале декабря текущего года Евросоюз добавил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег. Брюссель включил Россию в «отмывочный» реестр на основе технического анализа, данных ЕС и открытых источников.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует отзывать свой иск к Euroclear. ЦБ решил взыскать с Euroclear 18 трлн рублей из-за попыток Евросоюза конфисковать российские активы.

