Банк России одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры

«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом», — сказала Набиуллина на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.

Она подчеркнула, что в голосовании, которое завершилось в декабре прошлого года, одержал победу теплоход «Метеор». В настоящее время ведется активная подготовка к презентации обновленной купюры.

Глава ЦБ добавила, что все пожелания россиян были учтены. На банкноту могут быть нанесены несколько символов. Решение о том, сколько символов будет размещено и какие из них окажутся на первом плане, принимают художники Банка России.

В 2023 году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен из-за негативной реакции общественности на изображение Казанского кремля без креста. В целях учета различных мнений Банк России организовал народное онлайн-голосование, чтобы определить символы для новой банкноты.

Ранее зампред Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что регулятор приступил к работе над новой банкнотой номиналом 500 рублей. Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница.

