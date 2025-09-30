Банк России одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
Председатель Банка России Эльмира Набиуллина заявила, что регулятор утвердил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, сообщает РИА Новости.
«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом», — сказала Набиуллина на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.
Она подчеркнула, что в голосовании, которое завершилось в декабре прошлого года, одержал победу теплоход «Метеор». В настоящее время ведется активная подготовка к презентации обновленной купюры.
Глава ЦБ добавила, что все пожелания россиян были учтены. На банкноту могут быть нанесены несколько символов. Решение о том, сколько символов будет размещено и какие из них окажутся на первом плане, принимают художники Банка России.
В 2023 году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен из-за негативной реакции общественности на изображение Казанского кремля без креста. В целях учета различных мнений Банк России организовал народное онлайн-голосование, чтобы определить символы для новой банкноты.
Ранее зампред Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что регулятор приступил к работе над новой банкнотой номиналом 500 рублей. Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница.
