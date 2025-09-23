В сиренево-фиолетовых оттенках: в России появится новая банкнота 500 рублей
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Зампред Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что регулятор приступил к работе над новой банкнотой номиналом 500 рублей, сообщает РИА Новости.
«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <…> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», — рассказал Белов.
Он подчеркнул, что Банк России использует на банкнотах цветовую палитру образца 1997 года, чтобы облегчить людям идентификацию номиналов.
Белов добавил, что в конце сентября состоится заседание Консультативного совета, на котором участники выберут перечень объектов в качестве символов для банкноты. Затем они будут вынесены на общественное онлайн-голосование.
Новая купюра в 500 рублей посвящена Северо-Кавказскому округу и Пятигорску. В 2022 году эксперты выбрали достопримечательности для изображения. Однако ЦБ взял паузу для завершения работы над тысячерублевой банкнотой.