В сиренево-фиолетовых оттенках: в России появится новая банкнота 500 рублей

Зампред Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что регулятор приступил к работе над новой банкнотой номиналом 500 рублей, сообщает РИА Новости .

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <…> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», — рассказал Белов.

Он подчеркнул, что Банк России использует на банкнотах цветовую палитру образца 1997 года, чтобы облегчить людям идентификацию номиналов.

Белов добавил, что в конце сентября состоится заседание Консультативного совета, на котором участники выберут перечень объектов в качестве символов для банкноты. Затем они будут вынесены на общественное онлайн-голосование.

Новая купюра в 500 рублей посвящена Северо-Кавказскому округу и Пятигорску. В 2022 году эксперты выбрали достопримечательности для изображения. Однако ЦБ взял паузу для завершения работы над тысячерублевой банкнотой.