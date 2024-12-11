Байден боится, что японская фирма купит у США сталелитейную компанию U. S. Steel

Американский президент Джо Байден хочет на официальном уровне заблокировать продажу сталелитейной компании U.S. Steel японской фирме Nippon Steel. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Байден считает, что продажа предприятия может представлять угрозу для нацбезопасности США. Сумма сделки — 14,1 млрд долларов.

22 или 23 декабря Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, входящий в министерство финансов страны, скажет Байдену о своем отношении к продаже U. S. Steel. Ведомство анализировало информацию на протяжении почти всего 2024 года, и почти готово вынести вердикт.

Избранный президент США Дональд Трамп, как и Байден, считает, что продажа U. S. Steel за границу — плохая идея. Он сказал, что в любом случае заблокирует сделку после инаугурации. Политик планирует возродить сталелитейное предприятие, предоставив ему налоговые льготы и пошлины.

Nippon Steel заявила о желании купить U. S. Steel в декабре 2023 года. Сделку планировали завершить в четвертом квартале 2024 года. Представители японской фирмы пообещали оплатить долги компании в размере 742 млн долларов, оставить бренд и производственные мощности в Соединенных Штатах.