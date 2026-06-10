Автомобилисты могут приобрести 76 машино-мест возле станции метро «Щелковская»

сегодня в 14:46

В Москве на торги выставили 76 машино-мест возле метро «Щелковская». Они находятся в подземном паркинге нового ЖК в Северном Измайлове, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что на аукционах доступно 76 лотов на улице Константина Федина.

«Покупка недвижимости напрямую у города — это минимизация рисков и гарантия юридической чистоты сделки. Объекты имеют стандартную площадь — 13,3 кв. м, которая подойдет для большого седана или кроссовера. Подробнее изучить лоты и документацию можно на Инвестиционном портале Москвы. Заявки на участие в аукционах принимаются с 19 по 29 июня, а сами торги пройдут 26 июня-6 июля», — отметил Пуртов.

Машино-места расположены в доме № 5 на улице Константина Федина. Аукционы пройдут на площадке «Росэлторг». Участникам потребуется регистрация и усиленная электронная подпись.

Инвестиционный портал служит витриной городского имущества: в разделе «Торги Москвы» собраны фото, условия и документы по каждому лоту.

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