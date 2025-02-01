АСХГ: три государства ЕС впервые недостаточно заполнили хранилища газом

Три государства Евросоюза в первый раз не смогли добиться целей по наполнению хранилищ газом до 1 февраля. Нормативы прописаны в рамках регулирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Агрегированной системы хранения газа (АСХГ) ЕС.

Евросоюз в январе увеличил отбор газа до максимума за четыре предшествующих года. Из-за этого уровень ресурса в хранилищах уменьшился до самого маленького показателя с 2022 года — 54,65% по состоянию на 29 января.

В среднем, в государствах Евросоюза газа достаточно для того, чтобы обеспечить граждан теплом. Однако в трех странах — Хорватии, Нидерландах и Франции — «голубого топлива» меньше, чем нужно.

При этом Хорватии придется дополнительно приобретать газ. На это стране придется потратить дополнительно 21 млн долларов.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Евросоюзе в январе выросла на 6%. Теперь 1 тыс. кубометров стоит около 517 долларов.