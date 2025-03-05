«Ашан» требует от поставщиков в РФ снизить цены из-за падения курса доллара

Ритейлеры, которым производители продуктов регулярно отправляют письма о повышении цен, решили ответить тем же. Сеть магазинов «Ашан» потребовала от партнеров уменьшить закупочную стоимость товаров, указывая на то, что рубль укрепился и прибыль падает из-за регулярно растущих цен поставщиков, сообщает « Коммерсант ».

Представители «Ашана» потребовали от изготовителей товаров до 10 марта выдвинуть свои предложения по уменьшению закупочной стоимости. На этот шаг необходимо пойти, поскольку рубль укрепился, говорится в письме, отправленном партнерам-поставщикам.

"Ашан" объясняет свою просьбу снизить цены тем, что фирма на протяжении длительного времени шла навстречу поставщикам товаров и индексировала стоимость продукции. Цены на продукты для покупателей увеличивались, поскольку рубль действительно слабел.

В период с 1 октября по 15 декабря 2024 года курс доллара вырос на 11%. Однако к 5 марта уменьшился на 12,3%. Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что если ослабление рубля использовали для мотивации повышения цен, то процедура должна работать и в обратную сторону.

Ранее изготовители кондитерских изделий увеличили отпускные цены на 5-15%. Причиной называют рост затрат на сырье.