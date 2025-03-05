«Ашан» требует от поставщиков в РФ снизить цены из-за падения курса доллара
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Ритейлеры, которым производители продуктов регулярно отправляют письма о повышении цен, решили ответить тем же. Сеть магазинов «Ашан» потребовала от партнеров уменьшить закупочную стоимость товаров, указывая на то, что рубль укрепился и прибыль падает из-за регулярно растущих цен поставщиков, сообщает «Коммерсант».
Представители «Ашана» потребовали от изготовителей товаров до 10 марта выдвинуть свои предложения по уменьшению закупочной стоимости. На этот шаг необходимо пойти, поскольку рубль укрепился, говорится в письме, отправленном партнерам-поставщикам.
"Ашан" объясняет свою просьбу снизить цены тем, что фирма на протяжении длительного времени шла навстречу поставщикам товаров и индексировала стоимость продукции. Цены на продукты для покупателей увеличивались, поскольку рубль действительно слабел.
В период с 1 октября по 15 декабря 2024 года курс доллара вырос на 11%. Однако к 5 марта уменьшился на 12,3%. Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что если ослабление рубля использовали для мотивации повышения цен, то процедура должна работать и в обратную сторону.
Ранее изготовители кондитерских изделий увеличили отпускные цены на 5-15%. Причиной называют рост затрат на сырье.