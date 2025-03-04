Производители сладкого в России повышают цены на 5-15%

Изготовители кондитерских изделий снова увеличивают отпускные цены на 5-15%. Причина в росте трат на сырье — за 12 месяцев ряд ингредиентов стал дороже в 2-3 раза, сообщает « Коммерсант ».

Кондитерские фабрики «Нева», «Микаелло» и «Сладкая слобода» увеличили отпускную стоимость продукции — зефира, мармелада, пастилы, орехов, фруктов в шоколаде, печенья. Соответствующее письмо представители предприятий отправили в торговые сети.

«Сладкая слобода» увеличила цены на печенье на 6-15%. Стоимость фруктов и орехов в шоколаде от «Микаелло» выросла на 5-10%. В «Неве» не говорили, на сколько подорожают пастила, зефир и мармелад.

На предприятиях объяснили, почему повышают цены. Это связано с увеличением стоимости ингредиентов для производителей.

«Нева» рассказала, что цена яблочного пюре для зефира подорожала на 96%, арахиса — на 50%, изюма — на 35%. В «Сладкой слободе» отметили, что на 15% выросла стоимость муки, на 40-70% — растительных жиров. Меланж стал стоить дороже в полтора раза.

Изготовители могут уменьшить размер упаковок.

Ранее сообщалось, что макароны Barilla должны были подорожать в России с 1 марта.