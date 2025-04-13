Apple допускает возвращение на рынок РФ в случае падения дохода

Компания Apple может вернуться на рынок РФ и начать активнее развивать параллельный импорт через иные государства с меньшим размером пошлин, если уменьшится рентабельность. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.

Параллельный импорт может проводиться через территории стран, где меньший размер ввозных пошлин. Речь может идти, например, о Бразилии и Мексике, считает Козлов.

Стоимость устройств Apple, по его словам, может увеличиться, когда произойдет релиз iPhone 17 осенью нынешнего года. До того момента компания будет стараться реализовать уже созданные запасы.

Ранее США исключили смартфоны и компьютеры из-под зеркальных пошлин на импорт. Нововведение работает задним числом с 5 апреля.