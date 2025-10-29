Антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора в Крыму

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении независимых участников топливного рынка Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это решение стало следствием мониторинга ценовой ситуации на автозаправочных станциях полуострова, где в октябре наблюдался резкий рост стоимости топлива.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский предупреждал о возможных мерах в отношении нефтяников в связи с повышением цен в Крыму, Курской области и Краснодарском крае. Власти республики уже ввели временные ограничения — с 20 октября установлена норма отпуска бензина в размере 30 литров в одни руки в сутки.

Губернатор Сергей Аксенов после встречи с министром энергетики Сергеем Цивилевым сообщил о подготовке комплексных предложений по стабилизации топливного рынка, которые будут представлены президенту России Владимиру Путину.