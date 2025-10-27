Ситуация с поставками топлива в Крым стабилизировалась
Воронкин: ситуация с топливом в Республике Крым нормализовалась
Министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин заявил, что ситуация с поставками топлива в регион стабилизировалась, сообщает «Крым 24».
«На сегодняшний день можно сказать, что ситуация с топливом в Республике Крым нормализовалась. Необходимый запас сформирован на нефтебазах предприятий, а также на автозаправочных станциях», — отметил он.
Воронкин добавил, что в скором времени на АЗС вернется полная линейка бензина.
Трейдеры получили горючее, доставка по автозаправочным станциям начнется уже 28 октября, заключил министр.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.