Ситуация с поставками топлива в Крым стабилизировалась

Министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин заявил, что ситуация с поставками топлива в регион стабилизировалась, сообщает «Крым 24» .

«На сегодняшний день можно сказать, что ситуация с топливом в Республике Крым нормализовалась. Необходимый запас сформирован на нефтебазах предприятий, а также на автозаправочных станциях», — отметил он.

Воронкин добавил, что в скором времени на АЗС вернется полная линейка бензина.

Трейдеры получили горючее, доставка по автозаправочным станциям начнется уже 28 октября, заключил министр.

