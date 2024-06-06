Андрей Воробьев: в Подмосковье действуют программы поддержки малого бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что сейчас в регионе действуют программы поддержки малого бизнеса. Он также рассказал, что в Подмосковье есть большое количество коммерческих площадей.

«(Действует - ред.) быстрая выдача техусловий на реализацию того или иного проекта. Ну, а услуги и торговля помогут в электронном виде беспрепятственно открыть летнюю веранду или оформить договор на торговлю, что тоже очень важно», — отметил глава региона в интервью каналу «Россия 24».

По словам Воробьева, в Подмосковье находится большое число коммерческих площадей.

Кроме того, глава региона отметил востребованность таких площадей.