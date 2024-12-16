Андрей Воробьев: торговля составляет четверть валового регионального продукта
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее губернатор отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.
Кроме того, Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна. Он добавил, что в регион приходят новые предприятия в том числе благодаря федеральным программам.