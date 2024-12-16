Андрей Воробьев: торговля составляет четверть валового регионального продукта

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее губернатор отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

Кроме того, Воробьев сообщил, что сумма инвестиций в Подмосковье в 2024 году составила 1,7 трлн руб. вопреки сложностям, с которыми столкнулась страна. Он добавил, что в регион приходят новые предприятия в том числе благодаря федеральным программам.