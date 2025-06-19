Андрей Воробьев рассказал о подписании контрактов с китайскими партнерами

На Петербургском международном экономическом форуме Подмосковье подписало с китайскими партнерами соглашение по фармацевтике, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этот раз китайские партнеры подписали соглашение — это фармацевтика, все, что касается оборудования, анализаторов и реагентов. Передовая компания в мире, представлена в 160 странах», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, также китайская компания по производству колесных дисков будет расположена в одном из индустриальных парков региона.

Губернатор добавил, что большое количество надежных российских, как правило, молодых компаний приходит в подмосковные индустриальные парки.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на ПМЭФ регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.