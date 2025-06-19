Воробьев подписал соглашение о производстве литых колесных дисков в Подмосковье

На площадке ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) между Московской областью и Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd. подписано соглашение о создании в регионе современного промышленного предприятия по производству литых колесных дисков для сельхозтехники. Соглашение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Промпредприятие расположится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске на земельном участке 20 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, из которых 551 млн пойдет на оборудование завода и 600-700 млн — на строительство.

«Каждый год на Питерском форуме мы подписываем соглашения с нашими иностранными партнерами. Так, в прошлом году встречались здесь с гендиректором китайской компании „Хуацзин“, которая сейчас проектирует завод по производству осевых агрегатов и подвесок у нас в „Есипове“», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в 2025 году Подмосковье заключило еще одно соглашение с Китаем в машиностроении. Это производитель дисков для сельхозтехники. Компания давно работает в России, является поставщиком для ростовского «Ростсельмаша», а теперь приняла решение о локализации.

«Производство разместится также в „Есипове“, где у нас формируется машиностроительный кластер. Компания ZXMM инвестирует в проект 2,2 млрд рублей, в частности 1 млрд — на первом этапе. Всего будет создано около 100 рабочих мест. Ежегодно предприятие планирует производить в Подмосковье 140 тыс. единиц продукции, которая в том числе будет поставляться „Ростсельмашу“ и Петербургскому тракторному заводу», — подчеркнул губернатор.

Реализация соглашения разделена на 2 этапа. В первый этап входит строительство завода, создание линии крупных дисков и линии покрытий. Примерная мощность составит 36 тыс. дисков в год. Во второй этап войдет создание линии дисков среднего размера и выход на полную мощность — производство 140 тыс. дисков в год.

Как отметил председатель правления ZXMM Цуй Пин, на заводе компании в г. о. Шицзячжуан производится свыше 2 тыс. разновидностей колесных дисков для тракторов, комбайнов, дождевальных машин, прицепов для техники John Deere, XCMG, LOVOL, KUB и других. Его мощность — более 1 млн комплектов колес в год.

«И мы рады, что правительство Московской области поддержало инициативу по запуску аналогичного производства (4 линий) в Подмосковье, ведь наша продукция пользуется спросом в том числе и среди российских компаний. Кроме того, реализация этого инвестпроекта — еще один шаг к развитию партнерских отношений между нашими странами», — сказал Цуй Пин.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.