Андрей Воробьев: Подмосковье поддерживает все самое инновационное в с/х

В Московской области применяют инновационные агротехнологии, что позволяет добиться эффективного производства, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Например, по сырам и закрытым грунтам мы первые в стране по объему производства», — напомнил губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, данный рынок огромный, а эффективное производство позволяет выпускать большое количество продуктов.

Воробьев также напомнил, что Московский регион получил два ордена Ленина за передовое, инновационное сельское хозяйство. Еще один орден в свое время был получен за оборону Москвы.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. В 2025 году форум проводится с 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на ПМЭФ регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.