Андрей Воробьев обратил внимание на важность размещения неторговых объектов

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона.

Ранее губернатор заявил о важности размещения нестационарной торговли на частной и муниципальной земле. Глава региона поручил организовать эту работу.

Воробьев также ранее подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, данная мера сделает Подмосковье безопаснее.