Воробьев: закон о закрытии алкомаркетов во дворах сделает Подмосковье безопаснее

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, данная мера сделает Подмосковье безопаснее.

Закон ранее был принят Мособлдумой. Он вступит в силу с 1 сентября.

По словам губернатора, жители многоквартирных домов жалуются на соседство с алкомаркетами. Подобные точки часто открывают там, где гуляют и играют дети.

«Такие магазины увеличивают риск появления конфликтной ситуации, может раздражать и их внешний вид», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Также жители страдают от шума во дворах, грязи и отсутствии порядка из-за людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Между тем в регионе участились случаи «пьяных» преступлений — их зафиксировали около 5 тыс. за прошлый год. Свыше 1 тыс. протоколов составили на несовершеннолетних за употребление спиртного.

В связи с этим и были введены новые ограничения. Согласно им, в магазинах не должно быть спиртного, если их дверь выходит во двор. Исключения — магазины, пристроенные к дому или имеющие отдельный вход с улицы.

Также нельзя будет продавать алкоголь с 23:00 до 8:00 часов в объектах общепита в МКД. Это сделано, чтобы «наливайки» под видом кафе не злоупотребляли лицензиями. Мера не затронет рестораны.

Воробьев считает, что новый закон поможет сделать Подмосковье безопаснее и комфортнее.