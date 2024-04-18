Аналитик рассказал, почему в России вырос оборот наличных

Банк России стал публиковать данные о наличном денежном обороте в России по категориям и в региональном разрезе — это означает, что в публичном пространстве появилось больше статистических данных для анализа, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Эксперт пояснил некоторые, по его мнению, интересные моменты из информационного материала, подготовленного департаментом наличного денежного обращения ЦБ.

Эмиссия денег в 2023 году снизилась на 263 млрд рублей, или на 11,5%. Выпуск наличных денег в обращение — проинфляционный фактор, особенно, если используется совместно с мягкой денежно-кредитной политикой, как было в США в период начала пандемии. К слову, там до сих пор ФРС не может вернуть инфляцию к таргету в 2%, что стало результатом как раз совокупности этих двух факторов. Снижение эмиссии в России оказывает поддержку жесткой ДКП Центробанка, которая направлена на снижение темпов роста цен в стране, отмечает Мейнхард.

«Количество выявленных банкнот, имеющих признаки подделки, в прошлом году резко упало практически вдвое: с 22 605 штук до 12 210 штук. Возможные причины три — либо купюры стали меньше подделывать, либо выявляемость снизилась, либо преступники перешли к более крупным номиналам», — предполагает эксперт.

Наличный оборот вырос за год на 13,7%: фактически это означает, что просто выросло число торговых операций, в которых используются наличные деньги, потому что 1 рубль, переданный миллиард раз, — это торговый оборот в 1 млрд рублей, объясняет Мейнхард.

«Увеличение этого индикатора, на мой взгляд, произошло преимущественно из-за инфляции и роста деловой активности, то есть совокупности этих двух факторов», — подчеркивает он.

Регионы-лидеры по обороту — это как раз те субъекты, где активно развито предпринимательство, деловые и торговые центры — Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

«Если посмотреть на данные по конкретным банковским операциям, то я бы обратил внимание на значительный приток средств россиян на вклады. Сальдо между поступлениями и выдачами составило -3,2 трлн рублей. Так проявляется высокая ключевая ставка, которая сделала банковские продукты более выгодными, чем воспользовались многие наши сограждане», — говорит эксперт.