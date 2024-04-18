Оборот наличных в 2023 году достиг 123,8 трлн рублей

ЦБ РФ: приток наличных на счета физлиц в 2023 году увеличился на 29%

Центробанк России впервые опубликовал статистический отчет о наличном финансовом обороте по отдельным банковским операциям в 2023 году, сообщила пресс-служба регулятора в Telegram .

Согласно документу, оборот наличных средств в прошлом году составил 123,8 трлн рублей. Лидерами в использовании физических денег стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Основной объем наличных поступлений зафиксировали в торговле. За 2023 год в сравнении с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 1,8% и составил 6,8 трлн рублей. Россияне также стали чаще пополнять банковские счета наличными. Приток в этом сегменте увеличился на 29%, достигнув отметки 9,5 трлн рублей.

При этом в течение года физические лица сняли со счетов 11,7 трлн рублей наличными. Этот показатель также стал выше, чем годом ранее, на 29%.

Поступления и выдачи по кредитным операциям увеличились на 12 и 48% соответственно. Объем таких средств составил 1,1 трлн рублей.

Ранее россиянам рассказали, как правильно вести семейный бюджет. По словам директора Института семейного предпринимательства Светланы Петровой, при составлении бюджета следует учитывать мнение каждого домочадца.